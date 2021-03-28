وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية يجتمع مع السفير الألماني لدى ليبيا

اجتمع وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” اليوم الأحد الثامن والعشرون من شهر مارس الجاري، مع السفير الألماني “أوليفر أوفتشا”.

حيث تناول الاجتماع سُبل التعاون بين البلدين في كافة المجالات و خصوصًا في مجال توليد الطاقة الشمسية الذي تقدمه ألمانيا في ملف الإصلاحات الاقتصادية .

وفي ختام المحادثات شدد الطرفان على أهمية إستمرار المشاورات بين البلدين وتفعيل التعاون الثنائي في كافة المجالات والتأكيد على ضرورة عودة الشركات الألمانية والعمل معا من أجل تحقيق الاستقرار الأمني و الاقتصادي و السياسي.

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