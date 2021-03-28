لجنة متابعة أصول جمعية الدعوة الإسلامية العالمية تعقد مؤتمراً صحفياً بشأن موضوع مقر دار الفنون

عقدت صباح اليوم الأحد الموافق 28 مارس 2021، لجنة متابعة أصول جمعية الدعوة الإسلامية العالمية مؤتمراً صحفياً بمقر الجمعية، بصفتها المسؤولة عن متابعة أملاك الجمعية؛ وذلك لتوضيح كل الحقائق للرأي العام الليبي بشأن موضوع مقر دار الفنون الذي تستأجره من الجمعية.

وقد أدار المؤتمر الصحفي من طرف الجمعية كلاً مِن : المهندس علي الحراري مدير إدارة الإستثمار، وأسامة الأحمر ممثل عن اللجنة.

وأوضح أعضاء اللجنة المختصة حقيقة مقر دار الفنون التي تنتفع بعقار تملكه جمعية الدعوة الإسلامية، وأكدّا على أن ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي ما هو إلا محض إفتراء وتبلّي على الجمعية بهدف إثارة الرأي العام، وأنّ مقر دار الفنون هو ملك خاص لجمعية الدعوة الإسلامية، وأن اللجنة المكلفة من الجمعية على تواصل تام مع مسؤولي دار الفنون بشأن الإخلاء.

وأوضح السادة أعضاء اللجنة أن التقارير الفنية التي أعدها مهندسو وفنيو الجمعية يشير إلى تهالك المبنى الذي هو بالأساس مبنى قديم، والجمعية تريد إنشاء مبنى إداري وبطابع حديث ليكون إستثمار يعود على الجمعية ودولة ليبيا بالنفع خدمةً لقضايا الإسلام، كما أكدّ السادة المتحدثون عن دعم الجمعية الدائم للفن والثقافة والمعرفة والإبداع، وذلك عبر تواصلهم الدائم مع دار الفنون لتقديم الدعم لها لتبقى رافدا للمعرفة والفن والثقافة بليبيا وتم عرض حلول من أجل أن تواصل الدار نشاطها دون توقف.

وفي نهاية المؤتمر طلب المتحدثون من طرف الجمعية من وسائل الاعلام ضرورة التيقّن والتحري ونشر المعلومات الصحيحة الصادرة من القنوات الإعلامية الرسمية للجميعة، وعدم الإعتماد علي مصادر غير موضوعية، ونوّه السادة بالأعمال العظيمة التي قدمتها ولازالت تقدمها جمعية الدعوة الإسلامية العالمية في الجانب الدعوي والإغاثي والإنساني والمعرفي والثقافي يشهد به العالم أجمع.

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