خاص: مصادر تنفي إقالة مدير عام الليبية للإستثمارات من منصبه .. وتكشف تقديمه ورقة “هامة” لمؤسسة الاستثمار

نفت مصادر خاصة لصحيفة صدى الاقتصادية الأخبار المتداولة حيال إقالة مدير عام الشركة الليبية للإستثمارات “سالم احنيش” من منصبه من قبل مجلس إدارة الشركة الليبية للإستثمارات ومجلس إدارة مؤسسة الإستثمار مؤكدين أنها أخبار عارية عن الصحة .

المصادر كشف لصدى الاقتصادية عن تقديم مدير عام الشركة الليبية للإستثمارات “سالم احنيش” ورقة لمجلس إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار بأنه يتعذر استمراره بعمله المكلف به طالما لم يتم حل المشاكل والعراقيل التي تواجهه في إدارة الشركة.

الجدير بالذكر أن تعيين أو إقالة المدير العام للشركة الليبية للإستثمارات اختصاص أصيل للمؤسسة الليبية للإستثمار .

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