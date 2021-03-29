بنغازي.. تسليم واستلام بين وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بحكومة الوحدة الوطنية والحكومة الليبية

بنغازي 29 مارس 2021 (وال)- جرت بديوان وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية في مدينة بنغازي الأحد، مراسم التسليم والاستلام بين وزيرا الزراعة والثروة الحيوانية في حكومة الوحدة الوطنية الدكتور حمد المريمي، والحكومة الليبية الدكتور حسن الزيداني.

هذا وتضمنت مراسم التسليم والاستلام؛ محاضر جرد الأصول الثابتة والمنقولة، إضافة إلى الملفات الإدارية والمالية وجملة من الارتباطات، وذلك بحضور وكيل الوزارة المهندس محمد أمسيك، وعدد من منسقي القطاعات ومديري الإدارات بديوان الوزارة.

كما تم خلال المراسم تسليم درع الوفاة لأسرة المرحوم المهندس سليمان رحيل رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية منطقة الجبل الأخضر، الذي وافته المنية في الأيام القليلة الماضية. (وال- بنغازي) ف م/ ر ت

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