تفاصيل المناورة التي أدت إلى تعويم ‘السفينة الجانحة’ في قناة السويس (فيديو)

بدأت السفينة “إيفر غيفن” الجانحة في قناة السويس منذ ستة أيام، بالتحرك فجر الاثنين.

وقالت شركة “إنش كيب” لخدمات الشحن في تغريدة على تويتر، تابعها NRT عربية، (29 آذار 2021)، إنه تم “إعادة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس “إيفر غيفن”، الاثنين، وإنه يجري حاليا تأمينها”.

وأضافت، بأنه “جرى تعديل وضعية السفينة الجانحة بعد استجابتها لمناورة التعويم الأخيرة، وجاري حاليا قطر السفينة لتعويمها، وتشغيل رفاس السفينة، للتأكد من صلاحيتها للتحرك”.

من جانبه قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع في بيان فجر الاثنين، انه تم “البدء في مناورات الشد لتعويم سفينة الحاويات إيفر غيفن بواسطة 10 قاطرات عملاقة تقوم بالعمل من أربعة اتجاهات مختلفة”.

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