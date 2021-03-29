شركة “البريقة” تفتتح محطة وقود جديدة بالخُمس

دشّنت شركة “البريقة لتسويق النفط والغاز”، محطة وقود جديدة، بمنطقة سوق الخميس بمدينة الخُمس.

وبحسب ما أفادت به الشركة، في بيان لها؛ فإن المحطة التي تحمل الرقم 1006 هي المحطة الثامنة التي تخضع لمتابعة وإشراف الشركة، موضحةً أنها مُجّهزة بستة مضخات، أربعٍ منها لوقود البنزين بسعة تخزينية تبلغ 120 ألف لتر، ومضختيْن لوقود الديزل بسعة تخزينية تبلغ 60 ألف لتر.

وشارك في حفل التدشين، مدير إدارة عمليات منطقة مصراتة، ورئيس اللجنة الفرعية لمتابعة محطات المنطقة الوسطى، ومشرف وحدة التفتيش بمنطقة مصراتة، ومنسق المحطات وكبير الأخصائيين من مكتب المحطات بمدينة طرابلس، وجمعٌ من أهالي المنطقة.

وأشارت الشركة، في البيان ذاته، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار سدّ احتياجات المواطنين وتوفير المنتجات النفطية له بمختلف أنواعها، وفتح آفاق جديدة من الاستثمار لشركة “البريقة لتسويق النفط”؛ لتنمية موارد الشركة، والحدّ من عمليات التهريب.

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