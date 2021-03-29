بدء عمليات تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق، أسامة ربيع، عن بدء عمليات تعويم سفينة الحاويات الجانحة “إيفر جيفن”، وذلك بعد استجابة السفينة لمناورات الشدّ والقطر.

وأضاف “ربيع”، أنه تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80% وابتعاد مؤخرة السفينة عن الشطّ بمسافة 102 مترًا بدلاً من أربعة أمتار، إذ تم تعويمها بواسطة عشر قاطرات عملاقة، تقوم بالعمل من أربع اتجاهات مختلفة.

وبحسب تصريحات رئيس الهيئة؛ فإنه سيتمّ استئناف المناورات، مرة أخرى، مع ارتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع له ليصل إلى مترين، بما يسمح بتعديل مسار السفينة، بشكل كامل؛ لتصبح في منتصف المجرى الملاحي.

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