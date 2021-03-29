“المركزي” يُناقش مع مصرف المتوسط الميزانية المنتهية لـ 2018

بحثت إدارة الرقابة المصرفية التابعة لمصرف ليبيا المركزي، مع أعضاء مجلس الإدارة بمصرف المتوسط؛ الميزانية عن السنة المنتهية في عام 2018، بمقر إدارة الرقابة المصرفية ببنغازي.

وبحسب ما أعلنه المصرف، عبر منصته الرسمية؛ فإن الاجتماع “تناول الإطار العملي المعدّ لفحص بعض البنود المختارة ذات الطبيعة الخاصة بالقوائم المالية لمصرف المتوسط، ومناقشة ملاحظات قسـم الرقابة الميدانية والسـياسات والتشريعات، وملاحظات قسم الرقابة المكتبية ومتابعة الامتثال”.

من جهته، أكد مدير إدارة الرقابة المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، أسامة الشكري، أن إدارة الرقابة المصرفية طالبت مصرف المتوسط بالإسراع في ربط فروعه بالمنظومة المصرفية، بحيث تُغطي كافة المتطلبات الحديثة للصناعة المصرفية بما فيها المنتجات البديلة ومواكبة التطور الحاصل في القطاع المصرفي.

وأوضح “الشكري” أن ليبيا المركزي، أوصى برفع رأس مال المصرف، وذلك لزيادة قُدرة المصرف على سداد التزاماته ومواجهة الخسائر التي قد تحدث في المستقبل؛ لحماية أموال المودعين، وحقوق المساهمين والمتعاملين معها، حيث يُشكّل خطًا دفاعيًا ووقائيًا من المخاطر، خاصةً في ظلّ الظروف الاقتصادية غير المستقرة وتعديل سعر الصرف.

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