“السيسي”: المصريون أثبتوا قوة عزيمتهم في أزمة السفينة الجانحة

أفاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن المصريين استطاعوا، اليوم، إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس.

وقال “السيسي” عبر “تويتر”: “لقد نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب”.

وأشار إلى أن الجانب المصري تمكّن من إعادة الأمور لمسارها الطبيعي، بأيد مصرية؛ وهو ما يبرهن للعالم كله أن مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري، في غاية الأمان.

وأضاف الرئيس المصري أنه يشكر جميع المصريين الذين عملوا بجدّ وإخلاص على الصعيدين الفني والعملي من أجل وضع نهاية لهذه الأزمة.

وشدّد على أن المصريين أثبتوا للعالم أجمع أنهم قادرون على تحمل المسؤولية على الدوام، وأن القناة التي حفروها بأجساد أجدادهم ودافعوا عن حق مصر فيها بأرواح آبائهم، ستظلّ عنوانًا لإرادة هذا الشعب.

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