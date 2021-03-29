مؤسسة الاستثمار تقبل استقالة رئيس “شركتها الخارجية”

أكد مصدر خاص لقناة ليبيا الأحرار، قبول مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار استقالة رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية “مصطفى الخطابي”.

وأضاف المصدر أن المدير العام للشركة “سالم حنيش” أيضا اعتذر عن الاستمرار في مهامه بسبب ضعف نتائج أعمال الشركات في الساحات الاستثمارية التونسية والمصرية والمغربية.

وتابع المصدر أن من أسباب اعتذار “حنيش” المشاكل الجوهرية بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة.

وأشار المصدر إلى أنه جرى تكليف نائب رئيس مجلس الإدارة “حامد الحضيري” بمهام الرئيس وتفويضه بمهام المدير العام بشكل مؤقت.

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