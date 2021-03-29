خاص: “الخطابي” يُفصح لصدى الاقتصادية عن سبب تقديمه استقالته ..وتفاصيل هامة

قال رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للإستثمارات الخارجية مصطفى الخطابي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية على تقديمه استقالته يوم الأمس ، وذلك إنقاذاً للشركة .

وتابع بالقول:المدير العام لم يكن بالمستوى ، ولنا فترة ونحن نحاول إصلاحه ، وتقريبه وأن يعمل تحت إشراف المجلس وأن ينفذ قرارات المجلس وكان لابد من التضحية بخروجي مقابل خروجه .

وأكد على تقديم سالم احنيش لإستقالته ، مضيفاً أن المجلس بدل جهود للمحافظة بدلا من التفكير وأن ينطلق وأن يعمل وأصبح يحمي في أصول الشركة وأموالها ، ويراقب ويتابع وكانت تعتبر تضحية واجبة للحفاظ على الشركة حيث أن الاستثمارات الخارجية تعد شركة عظيمة ونحن أبنائها الأوائل الذين عملو بها وكونت اسم ، وسمعة ويُشهد لها بكل أنحاء العالم بمهانيتها ، وعملها ومعروفة بالخارج أكثر من الداخل ولا يجوز أن نضحي ب38 سنة من عمر الشركة بسبب تصرفات عدم اهتمام .

وتابع: المجلس لم يتدخل باختصاصات المدير العام في تعيين المدراء العاميين ولكنه طلب بحكم وجوده وضع أسس ومعايير لتعيين هذه القيادات ، حيث أصبحت الشركة تُفرغ من المهنيين والخبراء .

وكشف الخطابي أنه حفاظاً على الشركة وسمعتها تم تكليف حامد الحضيري عضو مجلس إدارة الشركة الليبية للإستثمارات مؤقتاً ومرحلياً لتسيير الشركة إلى أن تتضح الرؤية وأن تأخذ المؤسسة صاحبة القرار والحق قرارها النهائي .

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