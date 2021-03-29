المنتدى الليبي الألماني الثالث يناقش بطرابلس فرص العمل في ليبيا

نظّم الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة المنتدى الاقتصادي الألماني الليبي في نسخته الثالثة، وذلك بالتعاون مع سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بليبيا يوم الاثنين 29 مارس 2021 بالعاصمة طرابلس.

حيث انطلق المنتدى بكلمة افتتاحية ألقاها “محمد الرعيض” رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، قائلاً : “في الوقت الذي تُعرف فيه ليبيا بأنها دولة واعدة لدول العالم، فهي غنية بالموارد الطبيعية ناهيك عن موقعها الاستراتيجي الممتاز حيث تعد بوابة إفريقيا لدول الشمال، فإن ليبيا الجديدة تتطلع لبناء دولة المؤسسات والقانون وحقوق الإنسان وتسعى دائما إلى توطيد العلاقات الاقتصادية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية، لاسيما في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة وإعادة الأعمار والبنية التحتية والتنمية البشرية في كافة المجالات”.

وأضاف : “نتمنى لكم حواراً مثمراً وبناءاً ونجدد الترحيب بضيوفنا من الجانب الألماني ونثمن لهم تجشمهم عناء السفر في هذه الظروف، ولا يفوتني أن أشكر سعادة السفير، عزيزي أوليفر، على نشاطه الدؤوب وتعاونه الدائم معنا”.

وتم خلال المنتدى مناقشة عودة الشركات الألمانية للسوق الليبي، خاصةً قطاع النفط والطاقة وقطاع المواصلات، إضافة إلى فرص مشاريع والمقاولات والكهرباء.

حيث كان هذا المنتدى بحضور لفيف من كبار المسؤولين والخبراء ورجال الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي من الجانبين الليبي والألماني الذين يمثلون قطاعات مختلفة أبرزها: النفط، المواصلات، والطاقة والتخطيط والأمن وغيرها من القطاعات.

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