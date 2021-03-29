وزيرة الشؤون الاجتماعية تجتمع لمناقشة منحة الزوجة والأبناء

عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية “وفاء الكيلاني” اليوم الإثنين بديوان الوزارة اجتماعا، بحضور وزارة المالية لشؤون الميزانية “ابوبكر الجفال” ومدير عام مركز التوثيق والمعلومات بالوزارة “صلاح بلاعو” وعدد من المستشارين القانونيين.

تم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض الموقف التنفيذي للمنحة حتى نهاية 2020، وكذلك الاحصاءات والتقارير الواردة من مصلحة الاحوال المدنية، كما تم التطرق لمناقشة أيضاً المدة الزمنية المستهدفة بالصرف واعتماد اللائحة التنفيذية للمنحة،

بالإضافة المناقشة للوصول الى السبيل الأنسب والأسرع لإنجاز صرف المنحة.

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