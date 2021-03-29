الحويج: ندعو لعودة الشركات الألمانية العاملة في ليبيا لاستكمال تنفيذ المشروعات

دعا وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، إلى عودة الشركات الألمانية العاملة في ليبيا لاستكمال تنفيذ المشروعات التنموية والمساهمة في مشروعات إعادة الإعمار.

وبحث الحويج خلال لقائه سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا، الأحد بمقر الوزارة، سير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيز وتطوير التعاون بكافة المجالات وبما يحقق المصالح المشتركة بين البلدي، معبرا عن رغبة الدولة الليبية في تفعيل التعاون نحو شراكة طويلة الأمد مع جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وبحسب صفحتها على فيسبوك، فقد أشار الحويج إلى أن الوزارة اتخذت جملة من السياسات والتدابير والإجراءات لمعالجة الملف الاقتصادي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتحديد الأولويات ضمن خطة عملها لعودة الأنشطة الاقتصادية من خلال الإصلاحات وتوحيد الميزانية والنظام اللامركزي وسياسة الدعم وتشجيع القطاعات غير النفطية والاهتمام بالقطاع الخاص وتحسين الانفاق ودعم الشرائح الضعيفة.

من جهته شدد السفير الألماني، على استعداد بلاده لتطوير التعاون مع دولة ليبيا في العديد من المجالات الحيوية خاصة، مجال الطاقات المتجددة، وتقديم الدعم الفني لقطاع الكهرباء والصحة والبنية التحتية، مؤكدا على حرص الشركات الألمانية لاستئناف عملها بليبيا في أقرب وقت ممكن.

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