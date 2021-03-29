الرعيض: مقترح ميزانية 2021 معقول بسعر الصرف الجديد ولا صحة لما يحذر منه بعض المختصين بشأنها

أكد رئيس الاقتصاد والتجارة والاستثمار بمجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعة والزراعة “محمد الرعيض” في تصريحٍ لصحيفة صدى الاقتصادية أن المبلغ مقترح للميزانية يعتبر معقولا بسعر الصرف الجديد الدينار الليبي، وليس بكبير كما يقول بعض السادة المختصين والمتابعين للشأن الاقتصادي، وأضاف الرعيض في مقابلة مطولة مع صحيفة صدى الاقتصادية أن ميزانية هذا العام مختلفة تماماً عن الميزانيات السابقة ، كونها ستقر بقانون من مجلس النواب وستفتح المجال لاستئناف مشاريع التنمية المتوقفة.

وبشأن ملائمة الظروف للتنمية، قال الرعيض إن البلاد لم تشهد مانعاً حقيقياً للتنمية حتى في السنوات السابقة في أغلب المدن الليبية، وأن المشاريع المتوقفة لا نحتاج إلا لمجهود بسيط حتى تنطلق من جديد.‎

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