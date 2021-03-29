الرعيض يحث على ضرورة عدم تأجيل اعتماد الميزانية أكثر ويؤكد ” يفصلنا عن الانتخابات ثمانية أشهر فقط”

حثّ رئيس الاقتصاد والتجارة والاستثمار بمجلس النواب ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض لجنة الميزانية على إكمال عملها في أقرب وقت ممكن حتى تنعقد جلسة مجلس النواب لاعتمادها رسمياً، وتتمكن الحكومة من العمل وفقاً لبرنامجها المحدد، وأشار الرعيض في مقابلة مطولة مع صحيفة صدى الاقتصادية إلى أن نافذة عمل الحكومة قصيرة حيث لا يفصلنا عن موعد الانتخابات إلا ثمانية أشهر فقط.

مضيفاً أنه يتمنى انعقاد جلسة اعتماد الميزانية في طرابلس بحضور رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إلا أنه نوه في الوقت ذاته أنه في حال تعذر حضور الرئيس فسيقوم النائب الأول أو النائب الثاني له بإدارة الجلسة.

وحول علاقة تأجيل اعتماد الميزانية بالفصل في مسألة المناصب السيادية، شدّد الرعيض على أن الميزانية شيء والمناصب السيادية شيء آخر ومن الضروري الفصل فيها ، ولكن دون تأخير اعتماد الميزانية أكثر، فحتى بالوضع الحالي من الممكن اعتماد الميزانية والبدء في الكثير من الأمور وفق تعبيره.

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