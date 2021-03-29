حقيقة الإشكالية بين هيئة الاتصالات وشركة الاتصالات القابضة.. “الفنطازي” يروي تفاصيل ماحدث لصدى

تحدّث رئيس الهيئة العامة للاتصالات “سامي الفنطازي” في لقاءٍ مطول مع صحيفة صدى الاقتصادية، حيث ذكر الإشكالية الحاصلة بين الهيئة وشركة الاتصالات القابضة وقال:”الإشكالية كانت مع مجلس إدارة الشركة القابضة للإتصالات، حيث أن القرار 129 والقرار المعدل يعطي الإشراف وتبعية شركة القابضة للهيئة العامة للإتصالات”.

وأضاف:”للأسف القابضة بمجلس إدارتها لم يمتثل بما صدر من قرار مجلس الوزراء سنة 2013 لأن القابضة تتبع وتشرف عليها الهيئة، والقابضة بسنة 2014 مرت بإنقسام مجلس بالمنطقة الغربية وآخر بالمنطقة الشرقية، وفي نهاية 2016 شكل مجلس أخر وكان صراع قضائي صرف بين مجلسي الإدارة”.

وأخيراً قال ” كانت الهيئة في وضع لا يحسد عليه بالتعامل مع شركة القابضة باعتبار أن القابضة هي المالكة لكافة الشركات لأن مجلس إدارتها جمعية عمومية لكافة الشركات، وكانت تشرف الهيئة وحاولت التحصل على أي معلومات على استثمارات القابضة بالخارج وإلى اليوم لا نملك معلومات حيالها، ومعلوماتنا ضئيلة جداً وضبابية للغاية”.

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