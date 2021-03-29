الرعيض: علاوة الزوجة والأبناء أولاً ومن ثمّ رفع الدعم عن المحروقات

كشف رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بمجلس النواب ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض أن رفع الدعم عن المحروقات لن يتم قبل صرف الدفعة الأولى والثانية من علاوة الزوجة والأبناء بواقع شهرين لكل شهر، مضيفاً في مقابلة مطوّلة مع صحيفة صدى الاقتصادية أنّه يتوقع صرف العلاوة في شهري أبريل ومايو القادمين، ثم سيبدأ رفع الدعم عن المحروقات برفعه عن وقود الديزل وبعده البنزين.

وأكدّ الرعيض أنّه سيتزامن مع رفع الدعم زيادة في مرتبات المتقاعدين ومعاشات التضامن الاجتماعي، إلى جانب تنفيذ مشروع تعديل جداول المرتبات وتوحيدها، حتى لا يتجاوز الفارق بين الحد الأدنى والأعلى للمرتبات عشرة أضعاف فقط كونها تصل الان الى عشرين وخمسة وعشرين ضعفاً -وفق قوله-.

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