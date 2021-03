النفط يشهد انخفاضاً مع بدء تحريك السفينة الجانحة في قناة السويس

أسعار النفط، انخفضت اليوم الاثنين، بعد أنباء من قناة السويس عن أن طواقم الإنقاذ تمكنت من تحريك سفينة الحاويات العملاقة التي تسد ممر التجارة العالمية الحيوي منذ قرابة أسبوع. وفقا لرويترز.

وهبط خام “برنت” بنسبة 2.1% إلى 63.19 دولار للبرميل، بحلول الساعة 05:11 بتوقيت غرينتش. وتراجع الخام الأمريكي بنسبة 2.4% إلى 59.49 دولار للبرميل.

وقال مصدر ملاحي مطلع لوكالة “رويترز”، اليوم الاثنين، إن “سفينة الحاويات العالقة (إيفر جيفن) جرى تعويمها بشكل شبه كامل وستخضع للفحص قبل تحريكها”.

ولا تزال المئات من سفن الحاويات الأخرى وسفن البضائع الصب والناقلات المحملة بالنفط مكدسة على طرفي كلا الاتجاهين في القناة، لكن الأنباء عن تحريك السفينة دفعت أسعار النفط للتراجع على الفور بعد أن كان يجري تداولها على انخفاض طفيف صباحا.

وشهدت أسعار النفط تقلبا كبيرا في الأيام القليلة الماضية، إذ حاول المتعاملون والمستثمرون الموازنة بين تأثير إغلاق نقطة عبور رئيسية للتجارة والتأثير الأوسع نطاقا لإجراءات الإغلاق الرامية لاحتواء الإصابات بفيروس كورونا.

ويرى جيفري هالي كبير محللي الأسواق في “أواندا” أن التقلب في السوق سيتواصل. وقال “نظرا للتقلب في الأسبوع الماضي، يبدو أن (برنت) سيتحرك صوب أدنى نقطة من نطاقه الذي يتراوح بين 60 و65 دولارا للبرميل”.

وأضاف الخبير أن الخام الأمريكي “سيهبط على الأرجح إلى أدنى نقطة من نطاقه الأسبوعي الذي يتراوح بين 57.5 و62.5 دولار للبرميل”.

