الرعيض: الدولار الجمركي بلا معنى والقطاع المصرفي بحاجة إلى إدارة جديدة

قال رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار في مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض إنه حان الوقت لتغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي الذي قضى فترة أكثر من كافية وفشل في إدارة القطاع المصرفي بالكامل ومازال مستمر في تشجيع السوق الموازية.

وأوضح الرعيض في مقابلة مع صحيفة صدى الاقتصادية أن المصارف التجارية في حالة حرجة وبعض المصارف الصغيرة متوقفة تماما عن العمل، مشيراً إلى بطء إجراءات فتح الاعتمادات المستندية والقيود التي مازالت مفروضة على وسائل بيع النقد الأجنبي.

وعلى صعيد آخر، أكدّ الرعيض أن تحديد سعر الدولار الجمركي يعد قفزة من قفزات وزير المالية السابق فرج أبومطاري، موضحاً أن الحالة الليبية لا تحتاج إلى دولار جمركي؛ بل إلى تعديل في نسبة الجمارك المفروضة على السلع، أما الدولار الجمركي فيتماشى مع البلدان التي يتذبذب سعر صرف الدولار فيها كل ساعة.

هذا وكشف الرعيض عن عزمه إلغاء هذا القرار قائلا إنه بلا معنى كقرار فرض نظام تتبع البضائع الذي لم يكن في مصلحة الوطن والمواطن على حد وصفه.

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