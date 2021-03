انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الليبي الألماني الثالث

انطلقت اليوم الاثنين، في العاصمة طرابلس فعاليات المنتدى الاقتصادي الليبي الألماني الثالث على مستوى الخبراء الألمان والذي نظمه الاتحاد العام لغرفة التجارة والصناعة.

وستقدم خلال فعاليات المنتدى على مدار 3 أيام ورقات ومشاركات حوارية حول الأوضاع الاقتصادية والاستثمار الثنائي في عدة مجالات خاصة مع استقرار الأوضاع الأمنية في ليبيا، كما ستتناول الجلسات الطاقة والبنية التحتية والكهرباء.

وحضر انطلاق المنتدى وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، ورؤساء ومدراء عدد من الشركات والمؤسسات، ووكيل وزارة الاقتصاد فتحي ونيس، ورئيس الاتحاد العام لغرفة التجارة والصناعة محمد الرعيض، وعدد من رجال الأعمال من مختلف الشركات.

وأوضح المستشار للشؤون الاقتصادية والاستراتيجيات بالغرفة أحمد المبروك صفار، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، أن المنتدى الثالث يُعقد هذا العام على مستوى الخبراء الأمان في ظل ظروف اكثر من استثنائية في العالم أجمع إثر جائحه كورونا، حرصا من الغرفة على تعزيز التعاون.

وأضاف أن المنتدى يعد انطلاقة جديدة من حيث الاستثمار التجاري مع شركاء دوليين ودول صديقة وشقيقة بليبيا كدولة ألمانيا التي تعد شريك رئيسي حيث بلغ حجم التبادل التجاري مستوى ما قبل الجائحة ما بين 5 إلى -4 مليار يورو.

وأكد صفار أنه من خلال هذا منتدى سيتم معالجه مشاكل الطاقة والكهرباء والبنية التحتية.

