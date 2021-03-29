خاص: رئيس الاستثمارات الخارجية المكلف مؤقتاً يوضح عدة تفاصيل حيال الاستقالات ..ووضع الشركة

قال رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للإستثمارات المعين مؤقتاً مؤقتاً “حامد الحضيري” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية حول استقالة رئيس الشركة “مصطفى الخطابي” وتقديم المدير العام “سالم احنيش” رسالة للمؤسسة تفيد بتعذره استمراره بمهامه في حال استمرار مشاكله مع إدارة الشركة: أنه لم يكن هناك انسجام بين المجلس والإدارة التنفيذية المتمثلة في “سالم احنيش” .

وتابع بالقول: عدم الانسجام أثر سلباً على أداء الشركة ، ومجلس الإدارة يتخذ القرارات والمدير التنفيذي “تارةً” لا ينفذها أو لا ينفذها بالطريقة التي يراها المجلس ففعلاً أوجد نوع من الصعوبات والمشاكل في الشركة وهذا ما حدث تقريباً .

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