منها صرف علاوة العائلة وجعل التعريفة الجمركية صفر .. تعرف على أبرز نقاط اجتماع حكومة الوحدة الوطنية الأخير

اجتمع رئيس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد دبيبة” مع عدد من الخبراء الاقتصاديين ومنهم الخبير “محمد الهنقاري”، والذي أعلن عبر صفحته الشخصية عن خلاصة الاجتماع الذي تمت فيه مناقشة أهم القضايا الاقتصادية.

والذي قال أنه سوف ينتج عنه قرارات مهمة أبرزها صرف علاوة العائلة مع الدين السابق منذ إصدار القانون شهرين لكل شهر، وقرار يخص التعريفة الجمركية لتصبح صفر.

كذلك بقاء سعر صرف الدينار أمام الدولار كما عليه إلى نهاية السنة المالية للدولة، أمّا فيما يخص رفع الدعم عن المحروقات تستمر اللجنة المشكلّة في دراسة المشروع إلى حين التوصل إلى حل عادل ويرضي المواطن على حد قوله.

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