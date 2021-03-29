الدبيبة يطلق مبادرة “هدية رمضان” لإعانة الأسر المعوزة

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية «عبدالحميد الدبيبة»،بإطلاق مبادرة بقيمة 100 مليون دينار ليبي، وتستهدف 200 ألف أسرة ليبية تشمل الأسر المعوزة وأسر النازحين، وكذلك فئة الأرامل والمطلقات، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما تم تحديد المستهدفين من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، على أن يجري الانتهاء من إيداع القيمة المخصصة في حسابات المستهدفين بحلول شهر رمضان المبارك.

وكان ذلك خلال اجتماعه اليوم الاثنين، مع الوزراء المتمثلين في الاقتصاد، والشؤون الاجتماعية، والحكم المحلي، بالإضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال.

وبحسب الحكومة فسيتولى صندوق التضامن الاجتماعي الإشراف على المبادرة التي جرى إطلاقها تحت شعار “هدية رمضان”.

ووفقا للحكومة فستساهم فيها مجموعة من الشركات الخاصة الكبرى، بالإضافة إلى الشركة القابضة للاتصالات، وهيئة صندوق التضامن، من منطلق تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في قضايا المسؤولية الاجتماعية.

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