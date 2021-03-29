اقتصاد

حكومة الوحدة تطلق مبادرة “هدية رمضان” لإعانة الأسر المعوزة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلق رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مبادرة بقيمة 100 مليون دينار ليبي، تستهدف 200 ألف أسرة ليبية تشمل الأسر المعوزة وأسر النازحين، وكذلك فئة الأرامل والمطلقات، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضحت الحكومة، أن تحديد المستهدفين من المبادرة قد جرى من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، على أن يجري الانتهاء من إيداع القيمة المخصصة في حسابات المستهدفين بحلول شهر رمضان المبارك.

ويأتي الإعلان عن المبادرة، خلال اجتماع الحكومة مع وزراء الاقتصاد، والشؤون الاجتماعية، والحكم المحلي، بالإضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال.

وأشارت حكومة الوحدة الوطنية، إلى أن صندوق التضامن الاجتماعي سيتولى الإشراف على المبادرة التي جرى إطلاقها تحت شعار “هدية رمضان”.

كما ستسهم فيها مجموعة من الشركات الخاصة الكبرى، بالإضافة إلى الشركة القابضة للاتصالات، وهيئة صندوق التضامن، من منطلق تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في قضايا المسؤولية الاجتماعية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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