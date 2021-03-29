القنصلية التركية بمصراتة تعلن الاستعداد لتسيير رحلات بحرية بين إسطنبول ومصراتة

مصراته 29 مارس 2021 ( وال )- أجرى القنصل العام للجمهورية التركية بمدينة مصراتة قوركان ياشليمندار زيارة إلى محطة مصراته البحرية، وذلك للوقوف والتعرف على مدى جاهزية المحطة لتسيير رحلات بحرية من مصراتة إلى إسطنبول.

وذكرت القنصلية – في منشور لها عبر صفحتها الرسمية – أنه سيتم التخطيط لبدء نقل الركاب عبر المحطة بعد عيد الفطر، مرة واحدة في الأسبوع.

ونقلت القنصلية التركية عن المدير العام للمحطة كابتن ” ميلاد بشير ” تأكيده أن الاستعدادات قد اكتملت تقريبًا ومن المتوقع أن يبدأ النقل ثنائي الاتجاه بين مصراته وإسطنبول مرة واحدة في الأسبوع.

وأشار إلى أن تفاصيل الرحلة البحرية التي من المتوقع أن تستغرق يومين ونصف سيتم الإعلان عنها قريبًا. (وال- مصراتة) ر ت

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