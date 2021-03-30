بعد تعويم السفينة.. استئناف حركة الملاحة في قناة السويس

استؤنفت حركة الملاحة بقناة السويس، بعد تعويم سفينة الحاويات الضخمة إيفر جيفن التي سدت الممر المائي لقرابة أسبوع، بينما تنتظر أكثر من 400 سفينة عبور الممر الملاحي.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع للصحفيين، إنه بعد تعويم السفينة البالغ طولها 400 متر من المتوقع أن تعبر 113 سفينة القناة من الجانبين بحلول الساعة الثامنة صباح غد الثلاثاء.

وأضاف أسامة ربيع، أن 422 سفينة تنتظر العبور، وقد يتم الانتهاء من عبورها جميعا خلال ثلاثة أيام ونصف.

وكانت إيفر جيفن قد انحرفت وأغلقت القناة بالعرض في قطاع جنوبي منها صباح 23 مارس آذر إثر رياح قوية مما أدى إلى توقف حركة الشحن في أقصر طريق للشحن البحري بين أوروبا وآسيا.

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