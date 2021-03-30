موضحاً بشأن تعديل المرتبات.. الرعيض يتوقع موعد صرف العلاوة ورفع الدعم ويزف خبراً ساراً لهذه الفئات!

توقع عضو مجلس النواب محمد الرعيض، موعد صرف علاوة العائلة، مؤكداً أنها ستصرف خلال شهري أبريل ومايو، ثم يتم بعدها البدء في رفع الدعم عن وقود النافتا أولا ثم البنزين.

وأكد الرعيض في تصريح نقله المركز الإعلامي لحكومة الوفاق، أنه ستتم زيادة مرتبات المتقاعدين ومعاشات التضامن الاجتماعي، وستدفع علاوة الأبناء للجميع.

وكشف الرعيض عن مشروع جاهز لتعديل المرتبات ولن يتجاوز الفارق بين الحد الأدنى من المرتبات والحد الأعلى 10 أضعاف، مبينا أن القانون جاهز منذ فترة وسينهي الفروقات بين المرتبات التي تصل إلى 25 ضعفا.

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