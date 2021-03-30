أبرزها صرف علاوة العائلة والتعريفة الجمركية.. قرارات هامة لحكومة الوحدة الوطنية

اجتمع رئيس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” مع عدد من الخبراء الاقتصاديين ومنهم الخبير “محمد الهنقاري”، والذي كشف عبر صفحته الشخصية عن خلاصة الاجتماع الذي تمت فيه مناقشة أهم القضايا الاقتصادية.

وقال الهنقاري أنه سوف ينتج عنه قرارات مهمة أبرزها صرف علاوة العائلة مع الدين السابق منذ إصدار القانون شهرين لكل شهر، وقرار يخص التعريفة الجمركية لتصبح صفر.

كذلك بقاء سعر صرف الدينار أمام الدولار كما عليه إلى نهاية السنة المالية للدولة، أمّا فيما يخص رفع الدعم عن المحروقات تستمر اللجنة المشكلّة في دراسة المشروع إلى حين التوصل إلى حل عادل ويرضي المواطن على حد قوله.

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