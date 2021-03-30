الدبيبة يحسم الجدل بشأن تغيير سعر صرف الدينار أمام الدولار وزيادة الرواتب

حسم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الجدل والانباء المتضاربة بشأن تغيير سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار الامريكي.

وحث الدبيبة، المصرف المركزي على إبقاء سعر صرف الدينار أمام الدولار على ما هو عليه إلى نهاية السنة المالية للدولة حتى يتحسن الوضع المعيشي .

وبحث رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، مع وزير الاقتصاد محمد الحويج، ومسؤولين آخرين في الصالون الاقتصادي بديوان مجلس الوزراء، سبل صرف علاوة العائلة، والدين السابق منذ إصدار قرار عتمادها في 2013 .

كما بحث الدبيبة زيادة رواتب القطاع العام بما يتناسب مع سعر الصرف المعدّل ، وقرار التعريفة الجمركية، ومكافحة الفساد وإهدار المال العام بضوابط عدّة .

ويرى الدبيبة ضروة استمرار عمل اللجنة المشكلة لدارسة مشروع رفع الدعم عن المحروقات إلى حين التوصل لحل عادل يرضي المواطن.

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