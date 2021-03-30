ميناء بنغازي البحري يستقبل عدداً من السفن التجارية

استقبلت أرصفة ميناء بنغازي البحري سفينة نقل الحاويات ” بي أف أسبرينزا” للوكيل الملاحي شركة عبر أعالي البحار للنوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 172 حاوية بضائع وسلع مختلفة.

كما تم دخول سفينة نقل الحبوب (بيترا ستار) الوكيل الملاحي شركة الربان للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 36631 طن من حبوب الشعير، والسفينة” ايلين” للوكيل الملاحي شركة النقاء للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 8400 طن من حبوب الشعير و 8000 طن من حبوب القمح.

والسفينة “كيلدس ماري” الوكيل الملاحي شركة خطوط نبتون للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 553 ربطة من الأخشاب الصناعية، والسفينة “كابتن عبيده” الوكيل الملاحي شركة ليبيا التضامن للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 6400 طن مادة الإسمنت السائب.

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