مشاركة الوطنية للنفط وشركاتها في فعاليات المنتدى الاقتصادي الألماني الليبي الثالث

شارك رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله يوم أمس الاثنين 29 مارس 2021 في فعاليات المنتدى الاقتصادي الألماني الليبي الثالث والذي انعقد بقاعة المؤتمرات بفندق المهاري، وحضر فعاليات المنتدى وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج ورئيس الاتحاد العام للتجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض وسفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، كما حضر المنتدى أيضاً أعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة وعدد من رؤساء لجان الإدارة بالشركات النفطية، والشركات التجارية العامة والخاصة الليبية والألمانية ولفيف من رجال الأعمال من كلا البلدين.

حيث نوه الحويج على عزم الحكومة لتذليل كافة الصعاب وفتح افاق التعاون والتبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين، والبدء في مرحلة البناء والدفع بعجلة التنمية بليبيا.

و أكد الرعيض خلال كلمته على انه رغم التحديات التي تمر بها ليبيا بشكل خاص والعالم اجمع بشكل عام، الا انه بتكاتف الجهود وفتح وتوسيع أُطر التعاون، سيتمكن الجميع من تجاوز هذه المرحلة الصعبة، وستتمكن ليبيا من النهوض مجدداً.

وفي كلمته اوضح سعادة السفير الألماني أوليفر أوفتشا بأن ليبيا كانت خلال الأيام الماضية مبعثاً للأخبار الإيجابية المستمرة، كما عبر عن سعادته بانتعاشة الاقتصاد الليبي، وازدياد معدلات الانتاج في أوقات مهمة للغاية.

وخلال فعاليات الورشة قام صنع الله بإلقاء كلمة، أشار إلى أنه يتطلع إلى فتح أفاق التعاون بالجانب الألماني في مجال النفط و الغاز و الخدمات المصاحبة ، مشيرا في الوقت نفسه إلى العلاقات الاقتصادية التاريخية القوية التي تربط الشركات الألمانية بالمؤسسة الوطنية للنفط منذ عشرات السنوات .

وأضاف قائلاً: ” أؤمن بأن مخرجات مؤتمر برلين هي التي أدت وبشكل كبير في أن نصل إلى ما نشاهده اليوم من نتائج إيجابية على ارض الواقع، متمثلة في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وإيقاف النزاع، والتوجه نحو دعم الاقتصاد.

كما أوضح صنع الله بأن هناك عدد لا محدود من الشركات الألمانية في مجالات مختلفة قد عادت للعمل فعلا، موضحاً بأنه يتمنى دخول عدد أكبر من الشركات الالمانية في مجال النفط والغاز للاستفادة من خبراتها لتطوير القطاع والنهوض به لما يمثله من أهمية كبرى للدولة الليبية، كونه عصب الحياة والمحرك الاقتصادي الرئيسي لعجلة التنمية بليبيا.

وتم خلال فعاليات المنتدى مناقشة العديد من المحاور والمسائل الاقتصادية في المجالات الحيوية بالدولة وكان على رأسها قطاع النفط وكذلك الكهرباء.

وفيما يخص قطاع النفط قام المشاركين بإلقاء العديد من الأسئلة الهامة والتي أجاب عنها رئيس مجلس إدارة المؤسسة موضحاً التحديات التي واجهها قطاع النفط الليبي، والدور البارز الذي لعبته المؤسسة الوطنية للنفط طوال السنوات الماضية في دعم اقتصاد البلاد والمحافظة على معدلات الانتاج في ظروف صعبة للغاية، في ظل افتقارها للميزانيات اللازمة للقيام بالأعمال المنوطة بها.

وفي ختام فعاليات المنتدى عقد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بحضور رؤساء لجان الإدارة بالشركات النفطية التابعة لها، اجتماعاً برؤساء وممثلي الشركات الألمانية في مجال النفط والطاقة، تم خلاله مناقشة تطوير سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات بالصناعة النفطية، من استكشاف وحفر وصيانة وتدريب وغيرها من المواضيع الهامة التي ستساهم في احداث تنمية اقتصادية بالدولة الليبية وإنعاش اقتصادها، وتوسيع قاعدة الشراكة بما يخدم مصلحة البلدين.

والجدير بالذكر أن صادرات النفط ومنتجاته خلال عام 2010 قد بلغت 939,848,165.73 دولار أمريكي، وما قيمته 941,133,247.07 دولار أمريكي خلال العام 2012، في حين بلغت الصادرات خلال العام 2013 قيمة 1,113,693,300.93 دولار أمريكي.

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