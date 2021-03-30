اقتصاد

أسعار النفط تنخفض متأثرةً باستئناف الحركة بقناة السويس

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تراجعت أسعار النفط العالمية مع جلسة افتتاح اليوم الثلاثاء؛ متأثرةً باستئناف حركة الشحن عبر قناة السويس، إضافة إلى قرب نتائج اجتماع ستعقده “أوبك بلس” وحلفاؤها، بعد أيام.

وبحلول الساعة السابعة بتوقيت ليبيا؛ انخفض خام برنت 15 سنتًا مُسجلاً أربعة وستين دولارًا وثلاثة وثمانين سنتًا للبرميل، بينما تراجع الخام الأمريكي سنتًا واحدًا ليُسجّل واحدًا وستين دولار وخمسة وخمسين سنتًا للبرميل.

واستؤنفت حركة الملاحة بقناة السويس، مساء أمس، بعد تعويم سفينة الحاويات الضخمة التي عرقلة حركة التجارة العالمية وسدّت الممر المائي لقرابة أسبوع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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