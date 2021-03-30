اقتصاد

السعودية تسعى لتعزيز التعاون مع السودان في “الطاقة والنفط”

تم النشر منذُ 47 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت السعودية عن رغبتها في مدّ جسور التعاون مع السودان، فيما يتعلق بمشروعات النفط والطاقة.

وتسعى السعودية لفتح عدة مكاتب لكبرى الشركات السعودية بالخرطوم، من ضمنها شركة أرامكو، وشركة سابك للبتروكيماويات والأسمدة.

وفي هذا الصدد؛ رحّب وزير الطاقة السودانية، جادين علي عبيد، برغبة السعودية في التعاون مع بلاده، على خلفية مباحثات كان الطرفان قد أجرياها، في وقت سابق.

ويعتزم الطرفان إعداد مشروعات في مجاليْ الطاقة والنفط لـمؤتمر باريس، المُزمع عقده في مايو المقبل؛ لطرحها للاستثمار على المشاركين في المؤتمر.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك