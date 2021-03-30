السعودية تسعى لتعزيز التعاون مع السودان في “الطاقة والنفط”

أعلنت السعودية عن رغبتها في مدّ جسور التعاون مع السودان، فيما يتعلق بمشروعات النفط والطاقة.

وتسعى السعودية لفتح عدة مكاتب لكبرى الشركات السعودية بالخرطوم، من ضمنها شركة أرامكو، وشركة سابك للبتروكيماويات والأسمدة.

وفي هذا الصدد؛ رحّب وزير الطاقة السودانية، جادين علي عبيد، برغبة السعودية في التعاون مع بلاده، على خلفية مباحثات كان الطرفان قد أجرياها، في وقت سابق.

ويعتزم الطرفان إعداد مشروعات في مجاليْ الطاقة والنفط لـمؤتمر باريس، المُزمع عقده في مايو المقبل؛ لطرحها للاستثمار على المشاركين في المؤتمر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية