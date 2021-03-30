زيارة وفد من حكومة الوحدة الوطنية إلى محطة كهرباء اوباري بالمنطقة الجنوبية

قام نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان ابوجناح يوم أمس الاثنين برفقة عضو مجلس الإدارة رضوان خليل بزيارة إلي محطة كهرباء اوباري الغازية، وعدد من مدراء الإدارات والدوائر بالمنطقة الجنوبية .

وذلك للإطلاع على سير العمل لإستكمال الإختبارات التشغيلية للوحدتين الثانية والأولي التي يقوم بها فريق متخصص من مهندسي الشركة العامة للكهرباء برئاسة مدير عام الإدارة العامة للإنتاج كمال ضو.

وفي ذات السياق تم زيارة خط اوباري الفجيج لحل الاعتراضات واستكمال أعمال التركيبات من أجل نقل كامل القدرة المنتجة من المحطة قبل الذروة الصيفية القادمة مما سيساهم بشكل كبير في سد العجز الحاصل في إنتاج الطاقة الكهربائية وتقليل ساعات طرح الأحمال.

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