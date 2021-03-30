ميناء الحريقة يستقبل 10 آلاف طن ديزل

أعلنت الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ عن رسو ناقلة النفط VS LISBETH، على أرصفة شركة البريقة لتسويق النفط بميناء الحريقة النفطي؛ استعدادًا لتفريغ حمولتها.

وبحسب ما أفادت به الشركة؛ فإن الناقلة جاءت لتفريغ حوالي عشرة آلاف طن متري من مادة الديزل، وذلك بعد تقديم الخدمات البحرية من قبل القاطرات وقوارب الإرشاد التابعة للشركة.

وكان الميناء قد استقبل الناقلة “دلتا كوماندر” لشحن مليون برميل نفط خام، وذلك بعد تقديم الخدمات البحرية من قبل القاطرة إنقاذ واحد والقاطرة إنقاذ سبعة والقارب إرشاد اثنين والقارب إرشاد خمسة.

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