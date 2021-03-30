الرعيض : وفد اقتصادي من تركيا و مصر سيزور ليبيا قبل رمضان

قال رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض، إن وفداً اقتصاديا من تركيا ومصر سيزوران ليبيا قبل شهر رمضان؛ لبحث التعاون الاقتصادي .

وجاء تصريح الرعيض لوكالة الأناضول، الاثنين، على هامش فعاليات الدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادي الألماني الليبي، الذي عقد الإثنين، في طرابلس.

وفي سياق متصل أكد السفير الالماني لدى ليبيا ” أوليفر أوفتشا” استعداد بلاده لتطوير التعاون مع ليبيا في العديد من المجالات وتقديم الدعم الفني لقطاع الكهرباء والصحة والبنية التحتية، مؤكداً حرص الشركات الألمانية لاستئناف عملها في ليبيا بأقرب وقت ممكن.

يذكر ان وفد أقتصادي تونسي زار فبراير الماضي، العاصمة طرابلس، ضم أكثر من 300 ممثل لشركات ومؤسسات تجارية واقتصادية وخدمية .

يذكر أن وفدا اقتصاديا تونسياً ضم أكثر من 300 ممثل لشركات ومؤسسات تجارية زار في فبراير الماضي طرابلس؛ لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

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