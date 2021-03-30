خاص: مكتب الإعلامي بشركة الواحة للنفط يكشف أن المرحلة الثانية بحقل الفارغ خارج الخدمة

كشف مكتب الإعلام بشركة الواحة للنفط حصريا لصدى الاقتصادية مساء اليوم الثلاثاء، عن استمرار أعمال الصيانة بحقل الفارغ على المرحلة الثانية phase 2 وتعتبر المرحلة الثانية المنتجه للغاز خارج الخدمة حاليا بسبب عطل مفاجئ نجم عنه حريق بسيط، كما تمت السيطرة عليه وحققت الفرق الفنية والهندسية تقدم كبير في أعمال الصيانة على مدار 24 ساعة.

وبحسب المصدر بأن الغاز من المرحلة الأولى يتم ضخه إلى محطة السرير حسب طلب المحطة، وكذلك هناك تنسيق بين غرفة التحكم بالفارغ وغرفة التحكم بمحطة السرير الغازية لإنتاج الكهرباء والامدادت من المرحلة الأولى مستمرة بشكل طبيعي.

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