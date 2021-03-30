اقتصاد

غرفة التجارة والصناعة والزراعة- بنغازي تعلن عن انطلاق مبادرة ” سلة رمضان المجانية”

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

 بنغازي 30 مارس 2021 (وال) -أعلن رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة- بنغازي، الأستاذ “منعم ناجي السعيطي”، عن انطلاق مبادرة ” سلة رمضان المجانية” .

وتدعو الغرفة أصحاب الأنشطة الاقتصادية، ورجال الأعمال، ومن لديه الرغبة المساهمة في هذه المبادرة، التواصل مع الغرفة التجارية-بنغازي، بمقرها بمنطقة البركة بجوار جامع بوغولة، أثناء ساعات الدوام الرسمي.

وتأتي هذه المبادرة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، لرفع المعاناة عن بعض العائلات المحتاجة.(وال بنغازي) س خ

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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