رئيس لجنة الاقتصاد بالنواب: علاوة الأسرة قبل رفع دعم المحروقات

قال رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بمجلس النواب ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض، إن علاوة الأسرة ستصرف قبل رفع دعم المحروقات.

وأوضح الرعيض في تصريحات لليبيا الأحرار، أن رفع الدعم عن المحروقات لن يحدث قبل صرف الدفعة الأولى والثانية من علاوة الزوجة والأبناء بواقع شهرين لكل شهر.

وتابع رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، أنه يتوقع صرف العلاوة في شهري أبريل ومايو القادمين ثم سيبدأ رفع الدعم عن المحروقات برفعه عن وقود الديزل وبعده البنزين.

وأضاف أن رفع الدعم سيرافقه زيادة في مرتبات المتقاعدين ومعاشات التضامن الاجتماعي، إلى جانب تنفيذ مشروع تعديل جداول المرتبات وتوحيدها حتى لا يتجاوز الفارق بين الحد الأدنى والأعلى للمرتبات عشرة أضعاف فقط كونها تصل الآن إلى عشرين وخمسة وعشرين ضعفا، وفق قوله.

الميزاينة المقترحة معقولة

وقال رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بمجلس النواب، إن المبلغ المقترح للميزانية يعتبر معقولا بسعر الصرف الجديد للدينار الليبي.

وأردف الرعيض في تصريحات لقناة ليبيا الأحرار، أن الميزانية ليس كبيرة كما يقول بعض المختصين والمتابعين للشأن الاقتصادي، وأنها مختلفا تماما عن الميزانيات السابقة كونها ستقر بقانون من مجلس النواب وستفتح المجال لاستئناف مشاريع التنمية المتوقفة.

لا معنى للدولار الجمركي بليبيا

وصرح الرعيض أن تحديد سعر الدولار الجمركي يعد قفزة من قفزات وزير المالية السابق فرج أبومطاري، موضحا أن الحالة الليبية لا تحتاج إلى دولار جمركي بل إلى تعديل في نسبة الجمارك المفروضة على السلع.

وزاد أن الدولار الجمركي يتماشى مع البلدان التي يتذبذب سعر صرف الدولار فيها كل ساعة، مشيرا إلى عزمه إلغاء هذا القرار قائلا إنه بلا معنى كقرار فرض نظام تتبع البضائع الذي لم يكن في مصلحة الوطن والمواطن، وفق تعبيره.

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