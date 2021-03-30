حصري: الصافي يوضح تفاصيل اجتماع الدبيبة مع عدد من الخبراء الاقتصاديين

أكدّ “محمد الصافي” الباحث الاقتصادي أنّ الاجتماع مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” كان لغرض سماع رأي الخبراء وأصحاب الأعمال فيما يخص أمرين، وهما هدية رمضان ورفع الدعم.

فيما يخص الأمر الأول فقد تمت المناقشة حول القيمة الأمثل، وكذلك هل الأفضل دفعها نقدي أو عيني، وقد اتفقت ارآء الحاضرين على قيمة 500دينار تعطى نقداً.

أمّا عن الدعم فقد قال “الصافي” أنّه لم يفصل فيه بعد، بل تم الاستماع إلى الارآء المختلفة من ناحية التوقيت المناسب، الإجراءات الاستباقية، وكذلك هل يرفع تدريجي أو مرة واحدة.

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