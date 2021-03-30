هيئة الرقابة الإدارية بالبيضاء تستعد لإصدار التقرير السنوي لعام 2019

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية بالبيضاء التابعة لمجلس النواب أنها تستعد لإصدار تقريرها السنوي لسنة 2019، والذي يشمل نتائج عمل الهيئة في تلك الفترة، وذلك خلال الأيام القادمة.

وفي هذا الإطار قالت الهيئة أنها تود أن توضح للرأي العام بأن السبب وراء التأخير في إصدار التقرير في موعده يرجع لعدة أسباب خارجة عن إرادة الهيئة.

ومن هذه الأسباب قيام رئيس الحكومة المؤقتة بإصدار عدة تعليمات موجهة لكافة الجهات التابعة للحكومة بعدم التعامل مع هيئة الرقابة الإدارية، مما ساهم في صعوبة الحصول على المستندات وتقصي المعلومات.

كما أعلنت الهيئة بأن التقرير السنوي للهيئة عن سنة 2020 يعتبر جاهز وهو في مرحلة المراجعة والتدقيق سيتم إصداره خلال المدة القادمة.

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