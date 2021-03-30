الحويج: لجنة دعم المحروقات تنظر في البدائل من حيث المنفعة الحقيقية للمواطن

أخبار ليبيا24

قال وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج – رئيس اللجنة الوزارية لاستبدال دعم المحروقات – إن اللجنة ستنظر في البدائل من حيث المنفعة الحقيقية للمواطن.

وأضاف الحويج خلال الاجتماع الأول للجنة الاحد، أن اللجنة ستعمل على دراسة البدائل المقترحة بشكل مستفيض.

وأوضح رئيس اللجنة أن الهدف من استبدال الدعم الذي تسعى لتنفيذه حكومة الوحدة الوطنية هو تحسين مستوى المعيشة للمواطن ومعالجة التشوهات الاقتصادية.

وأكد الحويج أن اختيار البديل الأنسب يتم بناء على دراسة شاملة للوضع الاقتصادي للدولة ومستوى المعيشة للمواطن.

وشدد على ضرورة وضع مصلحة المواطن وقدرته الشرائية أولوية ثم الأقل تكلفة على ميزانية الدولة ومن خلال تحديد التكلفة حقيقية واستهداف سعر توازني.

وأضاف رئيس اللجنة أن اجتماعات اللجنة مستمرة لتبادل الآراء والأفكار حول البدائل المقترحة وإبداء الملاحظات والقصور ومعالجتها وإعداد مشروع قرار وإحالته لمجلس رئاسة الوزراء.

وناقش الاجتماع بحضور عضو اللجنة خالد المبروك عبدالله وزير المالية، وعضو اللجنة سلامة الغويل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية وعضو اللجنة وزيرة الشؤون الاجتماعية، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، ووكيل وزارة التخطيط وعدد من المستشارين والخبراء الاقتصاديين عدد من البدائل المقترحة لاستبدال دعم المحروقات.

واستعرض أيضًا الإجراءات المتبعة عبر عرض مرئي يتضمن آلية العمل بالبدائل المطروحة والإيجابيات والسلبيات لكل منها والعراقيل المتوقعة في تنفيذها وسبل تذليلها.