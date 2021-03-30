إقالة مدير محطة كهرباء شمال بنغازي بعد رفضه نقل قطع غيار إلى محطة الزاوية 

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أقالت إدارة شركة الكهرباء طرابلس مدير محطة كهرباء شمال بنغازي بعد رفضه نقل مواد الصيانة الخاصة بالمحطة من بنغازي إلى محطة الزاويـة.

ورفض مدير محطة الشمال إرسال قطع الغيار لأنها خاصة بالوحدة الرابعة في المحطة وهي في أمس الحاجة لهذا المواد ونقلها الآن يتسبب في كارثه كهربائية وبداية طرح أحمال تصل إلى 12 ساعة في اليوم من أجدابيا إلى أمساعد.

ومن جهته أكد رئيس نقابة محطة شمال بنغازي ميلاد العنيزي أن مستخدمي محطة كهرباء شمال بنغازي يرفضون القرار التعسفي ضد مدير المحطة بإقالته من منصبه وتكليف مدير آخر والسبب عدم موافقته بنقل قطع غيار عمرة الوحدة الرابعة الغازية إلى محطة الزاوية.

وأضاف العنيزي أن الوحدة الرابعة تجاوز عدد ساعات عملها فوق المحدد والتي يفترض إقامة عمرة لها منذ 2014م وكان الطلب من الإدارة العامة للإنتاج بطرابلس بنقل هذه القطع إلى محطة الزاوية.

وأفاد رئيس النقابة أنه إذا تم نقل هذه القطع إلى محطة الزاوية فلن يكون هناك عمرة للوحدة الرابعة لأن هذه آخر عمرة لهذه الوحدات من هذه النوعية وفي حالة طلب عمرة لهذه الوحدات من هذه النوعية للشركة المصنعة لن يتم إلا بعد سنتين من التصنيع.

وتابع العنيزي أنه إذا لم يتم عمرة للوحدة الرابعة المذكورة سيكون طرح الأحمال في رمضان أكثر من اثنا عشر ساعة للمنطقة الممتدة من أجدابيا إلى أمساعد.

وأوضح رئيس النقابة أنه لهذه الأسباب رفض مدير إدارة محطة الشمال نقل قطع غيار الوحدة الرابعة، لافتا إلى أن الشركة العامة للكهرباء الموجودة في برقة لازالت تعمل ولديها سجل تجاري ولم يتم التسليم بينها وبين الشركة بطرابلس.

وذكر العنيزي أن الشركة الموجودة في برقة أبلغت مدير إدارة محطة الشمال بعدم التسليم برسالة رسمية من رئيس مجلس إدارة الشركة في برقة.

وطالب رئيس نقابة محطة شمال بنغازي رئيس نقابة عمال بنغازي بفتح تحقيق في الواقعة المذكورة خدمة لصالح العام.