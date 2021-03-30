الحرس البلدي الواحات يقوم بجولة تفتيشية على محلات أوجلة

أخبار ليبيا24- خاص

قام جهاز الحرس البلدي الواحات اليوم الثلاثاء بحملة تفتيشية واسعة على المحال التجارية والمطاعم والأكشاك في بلدية أوجلة.

وقال رئيس جهاز الحرس البلدي الواحات العقيد محمد صالح لـ”أخبارليبيا24″ إن الحمة تهدف لتنظيم العمل وضبط وحفظ الأمن الغذائي للحفاظ على حياة المواطن، واتباع والتقيد بالتعليمات التي أصدرتها الجهات المختصة.

وأوضح صالح، أن الحملة مستمرة حتى تعم كامل المدينة، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإعادة افتتاح المحال التجارية والمطاعم التي تم إغلاقها سابقاً بعد تقيدها بالإجراءات واللوائح التي فرضت عليهم بالقانون.

وأشار رئيس جهاز الحرس البلدي إلى أنه تمت إزالة الأكشاك العشوائية والتي لا تمتلك أي تراخيص تجارية.