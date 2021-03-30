ضمنهم تعيين وزراءه بالخارج.. والسكرتير الخاص به قنصلاً في مصر…تعرف على قرارات الثني بعد انتهاء حكومته ..ومصيره

أوضحت مصادر لصدى الاقتصادية أن قرارات التي صدرت من قبل حكومة المؤقتة بعد منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية تتضمن تكليف الهادي الحويج وزير الخارجية السابق بالحكومة المؤقتة سفيرا في دولة الجزائر .

كما تتضمن القرارات الصادرة ايفاد وزير التعليم بحكومة المؤقتة السابقة ووزير الحكم المحلي بالخارج .

كذلك تكليف وزير الزراعة بالسفارة في رومانيا ،وايفاد رئيس الهيئة العامة للمياه بالخارج بالإضافة إلى تعيين موظف سابق بالخارجية سفيرا في سوريا وتعيين وكيل وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة قنصل في دبي كذلك تعيين سكرتير الثني محمد ناجم قنصل في مصر.

كما قام رئيس حكومة المؤقتة السابقة عبد الله الثني بمطالبة احالته إلى التقاعد ، وكذلك تقاعد نائبه عبد السلام البدري والذي تمت الموافقة عليه.

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