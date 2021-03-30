اقتصاد

اجتماع شركة الخليج العربي للنفط مع شركة OMV

تم النشر منذُ 51 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

عقدت شركة الخليج العربي للنفط اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021 اجتماعاً مع شركة OMV، بحضور مدراء الإدارات بشركة الخليج العربي للنفط لإدارات هندسة المكامن وهندسة الحفر وهندسة الإنتاج .

نوقش خلال الاجتماع التقرير النهائي للبئر ( G 317 ) والذي تم حفره في المدة القريبة الماضية ضمن برنامج خطة التطوير لمنطقة التعاقد ( 91 ) بحقل النافورة والذي سوف يتم إضافة إنتاجه إلى مجموع إنتاج الحقل .

وتناول الاجتماع أيضاً مناقشة الجدول الزمني لحفر باقي الآبار لهذه السنة والسنوات القادمة والميزانيات المطلوبة لذلك ، ومناقشة مواصفات مواد الحفر التي سوف تستخدم لهذا الغرض ، وإستعراض قائمة الآبار المراد تحويلها إلى إستخدام المضخات الغاطسة حسب الجدول الزمني لهذه السنة والميزانيات والمواد المطلوبة .

والجدير بالذكر أن هذا الإجتماع يأتي تطبيقاً لخطة التطوير الشاملة لمنطقة التعاقد ( 91 ) والتي سبق وأعتمدت من قبل شركة الخليج العربي للنفط والمؤسسة الوطنية للنفط .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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