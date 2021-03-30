رصيف شركة البريقة في طبرق يستقبل 11 مليون لتر من وقود الديزل

أخبار ليبيا24- خاص

قال مدير إدارة منطقة طبرق بشركة البريقة لتسويق النفط عيد حدوث المنصوري اليوم الثلاثاء إن الناقلة النفطية ( VS . LISBETH ) رست على رصيف شركة البريقة لتفريغ 11 مليون لتر من وقود الديزل.

وأضاف المنصوري في تصريح لت”أخبار ليبيا24″ أن هذه الكمية لتعبئة الفراغات بصهاريج التخزين بمستودع شركة البريقة في طبرق، موضحًا أن المخزون السابق وهذه الكمية تكفي لمدة طويلة.

وتابع مدير إدارة منطقة طبرق بشركة البريقة لتسويق النفط :”لدينا الإستعداد الكامل لتوفير الوقود من الديزل والبنزين خلال شهر رمضان المبارك”.

وأفاد المنصوري أن شركات النقل تقوم بالتوزيع من مستودع الشركة في طبرق إلى الأبرق غرباً وإلى أمساعد شرقاً وإلى الجغبوب جنوباً.

ولفت مدير الإدارة إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة تسعى لتوفير الوقود في كل الأوقات ولاوجود لأي أزمات في الوقود بهذه المنطقة.