لجنة فرز ملفات المرشحين للمناصب السيادية تنهي اجتماعها الثاني بالاتفاق على عدد من النقاط

عقدت اللجنة المشكلّة بالقرار رقم 14 لسنة 2021، والمكلّفة باستلام وفرز ملفات المترشحين للمناصب السيادية بالوظائف القيادية اجتماعها الثاني بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021

ومن خلال المناقشة تم الاتفاق في الاجتماع على وضع الشكل النهائي للشروط والضوابط للترشح للمناصب السيادية، كما تم الاتفاق على الشروع في قبول ملفات الترشح بمكاتب ديوان مجلس النواب بمدن بنغازي، طرابلس وسبها.

على أن يبدأ قبول ملفات الترشح من تاريخ يوم الخميس الموافق 1 أبريل 2021 وحتى نهاية يوم الخميس الذي يليه 8 أبريل 2021، وسيتم الإعلان غداً الأربعاء عبر وسائل الإعلام المختلفة عن الشروط والضوابط لكل منصب قيادي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية