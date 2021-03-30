وزير الإقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية يبحث مع السفير الإيطالي لدى ليبيا إمكانية إستئناف عمل الشركات الإيطالية في البلاد

بحث وزير الإقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” خلال لقاءه مع السفير الإيطالي “جوزيبي بوتشينو”، وحضره مدير إدارة التعاون الدولي والفني ورئيس قسم التعاون الدولي بالوزارة ورئيس القسم الإقتصادي بالسفارة الإيطالية يوم الثلاثاء 30 مارس 2021 بمقر الوزارة إمكانية عودة الشركات الإيطالية الى ليبيا لإستكمال المشاريع الإستثمارية والبنية التحية المنفذة لها.

أشاد الوزير خلال اللقاء بدعم وزراء خارجية إيطاليا وألمانيا وفرنسا لحكومة الوحدة الوطنية وحرصها للانخراط في شراكة طويلة الأمد مع دولة ليبيا، مضيفاً أن الحكومة تعمل على إستئناف تنفيذ المشاريع الإستثمارية والبنية التحتية من خلال دعوة الشركات المنفذة لها منها الطريق الساحلي الدولي الذي يمتد على طول الساحل الليبي بتنفيذ شركة إيطالية.

كما أبدى “الحويج” رغبة الدولة الليبية في تعزيز التعاون مع دولة إيطاليا والإستفادة من خبراتها في تطوير قطاع الإقتصاد والتجارة لإنشاء المناطق الحرة وتنفيذ مجمع المعارض الدولية والذي تزيد مساحته على 45 هكتار، والذي يمثل منصة للتواصل بين الفعاليات التجارية من خلال المؤتمرات والمعارض الكبرى ودعم قطاع الصحة وتأهيل الكوادر الطبية.

وأثنى السفير الإيطالي على جهود حكومة الوحدة الوطنية في توحيد مؤسسات الدولة مؤكداً حرص الشركات الإيطالية لإستئناف عملها بالدولة الليبية واستكمال المشاريع المتوقفة والمساهمة في تنفيذ مشاريع جديدة بمجالات البناء والصناعة.

وأكد السفير الإيطالي أن الشركات الإيطالية ستباشر عملها لإستكمال مشروع مطار طرابلس الذي من المتوقع أن يكون جاهزاً خلال عام 2022، مما يسهم في عودة خطوط شركات الطيران العالمية إلى ليبيا كما تحرص الشركة المنفذة للطريق الساحلي الدولي لإستئناف عملها وتنفيذ المشروع بأقرب وقت ممكن كما أبدى إستعداد الدولة الإيطالية لإنعقاد اللجان الفنية المشتركة لطرح الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الوزير بختام اللقاء حرص الوزارة على تقديم التسهيلات للشركات الإيطالية لإستئناف عملها في ليبيا والمساهمة في عقد الفعاليات الإقتصادية الليبية الإيطالية لتحقيق المصالح المشتركة.

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